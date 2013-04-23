На объекте «Укрытие» в ближайшее время начнут строительство нового перекрытия

Строительство нового перекрытия на объекте «Укрытие» может начаться уже в ближайшее время, поскольку проектные работы на объекте завершены. Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель директора по безопасности государственного специализированного предприятия «Чернобыльская АЭС» Александр Новиков.

«В ближайшее время приступим к строительству нового перекрытия. Проектные работы уже завершены», - сказал А.Новиков.

Он также сообщил о том, что в сентябре будет демонтирована вентиляционная труба на 4-м энергоблоке. «Труба будет демонтирована в сентябре этого года», - сказал заместитель директора и добавил, что новая вентиляционная труба уже построена.

Как сообщал УНИАН, 12 февраля на Чернобыльской АЭС произошло частичное разрушение стенных панелей и части легкой кровли машинного зала энергоблока №4. Площадь разрушения составила около 600 кв. м.

Инцидент произошел в 14:03 в помещениях, которые не обслуживаются. Строительные конструкции обрушились на участке машинного зала, поврежденном в ходе техногенной аварии на 4-м энергоблоке в 1986 году.

Все работы на объекте «Укрытие» после обрушения кровли 12 февраля в машинном зале четвертого блока Чернобыльской АЭС были прекращены, изменений радиационной обстановки не зафиксировано. С 13 февраля на ЧАЭС работали две комиссии по расследованию причин частичного разрушения строительных конструкций машинного зала: одна – созданная приказом генерального директора Чернобыльской АЭС, вторая – созданная согласно предписанию Госатомрегулирования Украины, к работе которой привлечены представители Государственной инспекции по ядерной безопасности на ЧАЭС.

20 февраля французская компания «Новарка» возобновила все работы на объекте «Укрытие», которые были прекращены после обрушения кровли в машинном зале.