Подъем арки безопасного конфайнмента на ЧАЭС запланирован на середину мая

Подъем арки безопасного конфайнмента на Чернобыльской атомной электростанции планируется осуществить 15-20 мая.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам генеральный директор ЧАЭС Игорь Грамоткин.

«На 15-20 мая запланирован второй подъем арки. Работы выполняются в плановом графике», - сказал он и напомнил, что завершение работ на объекте «Укрытие» запланировано на октябрь 2015 года.

И.Грамоткин также сообщил, что на данный момент освоено около 60% стоимости строительства объекта «Укрытие». «При этом 30-40% всех работ выполняются украинскими субподрядчиками», - подчеркнул гендиректор ЧАЭС.

По его словам, ЧАЭС постепенно меняет свой профиль деятельности. «Станция переходит из состояния эксплуатирующей ядерные реакторы в предприятие по обращению с ядерными отходами. В этом году освободим первый энергоблок от ядерного топлива», - сказал И.Грамоткин.

Как сообщал УНИАН, 17 сентября 2007 года ГСП «Чернобыльская АЭС» и французский концерн Novarka подписали контракт на строительство нового безопасного конфайнмента (НБК) над объектом «Укрытие» Чернобыльской АЭС.

Планировалось, что стоимость работ по сооружению НБК по контракту будет составлять 505 млн долл., срок строительства объекта – 5 лет.

Концептуальный проект НБК в форме арки был разработан консорциумом Bechtel-Battelle-EDF с привлечением украинского подрядчика – консорциума «КСК» в 2003 году. Проект получил положительное заключение «Укринвестэкспертизы» и был утвержден распоряжением Кабинета министров Украины в июле 2004 года.

Позднее стоимость проекта была увеличена до 1 млрд евро, причем украинская власть заявляла о необходимости на начальном этапе собрать 740 млн евро.

19 апреля 2011 года в Киеве состоялась Донорская конференция по сбору средств на строительство объекта «Укрытие» на ЧАЭС. Страны-участницы конференции обязались предоставить Украине 550 млн евро на чернобыльские проекты.

В апреле 2012 года над объектом «Укрытие» на Чернобыльской АЭС начали технологический цикл строительства арки нового безопасного конфайнмента.

В декабре 2012 года ЕБРР заявил о предоставлении Украине дополнительного гранта в сумме 190 млн евро для завершения проектов строительства нового безопасного конфайнмента объекта «Укрытие» и хранилища отработанного ядерного топлива (ХОЯТ) на площадке Чернобыльской АЭС. Этот взнос стал последним в процессе сбора необходимых 740 млн евро.