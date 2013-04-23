Энергохолдинг ДТЭК проводит доразмещение пятилетних евробондов на 150 млн долл.

Крупнейший частный энергетический холдинг Украины ДТЭК, входящий в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент», проводит доразмещение пятилетних евробондов на 150 млн долларов США, сообщила компания во вторник. Доходность по этим долговым бумагам установлена эмитентом на уровне 7,875%.

В конце марта 2013 года ДТЭК через свою «дочку» DTEK Finance PLC разместил на рынке пятилетние евробонды с погашением в апреле 2018 года на 600 млн долл. с аналогичным уровнем доходности.

Гарантами выполнения обязательств эмитента по займу стали DTEK Holdings B.V., DTEK Holdings Ltd и DTEK Trading Ltd.

Доразмещенные евробонды, говорится в сообщении, будут консолидированы в один выпуск с выпущенными ранее бумагами.

Организаторами основного выпуска и доразмещения бумаг являются, в частности, ING Bank, Deutsche Bank AG, J.P. Morgan, UniCredit, ВТБ и Сбербанк России.

Часть средств, привлеченных в результате размещения евробондов на 600 млн долл., была направлена на операцию по выкупу ранее выпущенных долговых бумаг.

Справка УНИАН. ДТЭК – крупнейшая частная вертикально интегрированная энергетическая компания Украины, входящая в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент», принадлежащей бизнесмену Ринату Ахметову.