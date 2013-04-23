Президент Польши после истории с "Ямалом-2" созывает Совет нацбезопасности

Варшава. Президент Польши Бронислав Коморовский решил в мае текущего года провести заседание Совета национальной безопасности, посвященное вопросам энергетической безопасности страны.

Об этом он сказал во вторник на экономическом конгрессе в Варшаве, сообщает его пресс-служба.

Глава Польского государства отметил, что последнее замешательство в Польше, вызванное неожиданным подписанием меморандума по проекту "Ямал-2", предложенного Российской федерацией, подтверждает необходимость улучшить энергетическую политику польских властей.

"Польша нуждается в интегрированной, единой энергетической политике и институциональном порядке в этих вопросах", - сказал Б.Коморовский.

Он отметил, что последние события наводят на мысль о необходимости находить "компромисс между аспектами заграничной политики и экономическими аспектами".

Б.Коморовский призвал ускорить подготовку необходимого законодательства в сфере энергетики, подчеркнув, что Польша много сделала для повышения своей энергетической безопасности за последние 10 лет.

Он напомнил, что последовательная политика польских властей "направленная на конструктивное сотрудничество вместо прямых конфликтов" привела к тому, что стране удалось добиться от своего главного поставщика газа, "Газпрома", скидок на поставляемое топливо.

Как сообщал УНИАН, в конце прошлой неделе глава польского правительства Дональд Туск отправил в отставку ответственного за топливо-энергетический комплекс министра госимущества Николая Будзановского через недостаточный контроль над подчиненными ему компаниями.

Для министра, а также самого премьера стало неожиданностью подписание в начале апреля т.г. меморандума по проекту "Ямал-2" между российским "Газпромом" и польско-российской компанией "ЕвроПол ГАЗ", одним из крупнейших акционеров которой является польская госкомпания PGNIG.

Справка УНИАН. Подготовленный польским министерством внутренних дел рапорт на тему подписания этого меморандума свидетельствует о том, что россияне предложили Польше построить еще один обходный Украину газопровод еще в октябре 2012 года, а его маршрут должен проходит от белорусского Кобрыня до словацких Большие Капушаны.

Представители польских властей заявили, что не будут принимать участие в политических проектах РФ направленных против Украины, но официальный ответ на предложение россиян по этому проекту должны предоставить после подготовки его технико-экономического обоснования, которое должно быть готовым к октябрю т.г.