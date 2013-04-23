Посол США: добыча сланцевого газа может переформатировать европейский рынок газа

Активизация добычи сланцевого и шельфового газа может переформатировать рынок газа в Европе, и Украина имеет шанс оказаться в центре этих процессов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине Джон Теффт во время общения со студентами Киевского национального экономического университета.

«Думаю, что сланцевая революция изменит газовый паритет в Европе, даже если принять во внимание строящийся «Южный поток» (газопровод «Южный поток» - УНИАН) и увеличение мощностей «Северного потока» (газопровода «Северный поток» до 65 млрд куб. м - УНИАН). Причем Украина может быть в центре таких трансформаций, в центре процессов построения нового газового рынка», - отметил Дж.Теффт.

По его словам, в свое время США пережили такую сланцевую революцию, превратившую страну в потенциального экспортера газа. «Сланцевая революция позволила США обеспечивать себя газом, хотя еще два года назад многие эксперты говорили, что США будут импортировать 80 млрд кубометров. А между тем технологии добычи сланцевого и шельфового газа не новы – этой идее порядка 60 лет», - сказал посол.

Как сообщал УНИАН, ранее Дж.Теффт заявлял, что США готовы помогать Украине в организации добычи сланцевого газа, поскольку это поможет Украине стать энергетически независимой и самодостаточной страной, создавать новые рабочие места, делать более низкими цены на природный газ и электроэнергию, а также увеличивать доходы государственного и местных бюджетов.