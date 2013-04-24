Цена на нефть снова пошла вверх на статданных из США

На мировых торгах в среду, 24 апреля, цены на нефть растут на фоне статистики по запасам сырья в США.

Так, цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже выросла на 0,24 доллара, или на 0,24%, - до 100,55 доллара за баррель.

Стоимость июньских фьючерсов на легкую нефть марки WTI увеличилась на 0,39 доллара, или 0,44%, - до 89,57 доллара за баррель.

За прошлую неделю запасы нефти на оптовых складах США сократились на 845 тысяч баррелей, а запасы горючего - на 2,7 миллиона баррелей до 219,9 миллиона баррелей, что является минимальной отметкой за текущий год, передает Bloomberg.

Как полагают аналитики, с точки зрения спроса тенденции немного улучшились.

В то же время, позитив на рынке ограничивает решение аналитиков Goldman Sachs ухудшить трехмесячный прогноз стоимости марки Brent до 100 долларов, а годовой - до 105 долларов со 110 долларов ранее.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 23 апреля, цены на нефть обвалились на фоне статданных из Китая.

В понедельник, 22 апреля, цены на нефть росли на фоне восстановления рынка после самого продолжительного с ноября падения в течение последних трех недель.