«ДТЭК ПЭС-Энергоуголь» направит 56,5 млн грн прибыли на развитие

Энергоснабжающее предприятие «ДТЭК ПЭС-Энергоуголь» направит прибыль за 2012 год в размере 56,5 млн грн на развитие производства, говорится в сообщении компании ДТЭК.

«Чистую прибыль, полученную по итогам 2012 года ПАО «ДТЭК ПЭС-Энергоуголь» в размере 56,499 млн грн, акционеры решили оставить нераспределенной и направить на выполнение уставных целей», - сказано в сообщении.

Согласно сообщению, в 2012 году компания, в рамках реализации инвестиционной программы, выполнила капитальное строительство и техническое переоснащение 42 километров воздушных кабельных линий 0,4 и 6 кВ, провела техническое переоснащение 26-ти трансформаторных, распределительных подстанций и комплектных трансформаторных подстанций. Полностью выполнены работы по модернизации оборудования подстанций и устройств релейной защиты и автоматики.

Справка УНИАН. ДТЭК – крупнейшая частная вертикально интегрированная энергетическая компания Украины, входящая в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент».

В угольный сегмент ДТЭК входят «ДТЭК Павлоградуголь» (объединяющее 10 шахт), «ДТЭК Добропольеуголь» (5 шахт), «ДТЭК Шахта Комсомолец Донбасса», «ДТЭК Ровенькиантрацит» (6 шахт и 3 обогатительные фабрики), «ДТЭК Свердловантрацит» (5 шахт и 3 обогатительные фабрики), «Шахта «Белозерская» и пять обогатительных фабрик.

Сегмент генерации представлен «Востокэнерго», «ДТЭК Западэнерго» и «ДТЭК Днепроэнерго».

Компания «Сервис-Инвест», «ДТЭК ПЭС-Энергоуголь», «ДТЭК Донецкоблэнерго» и ПАО «Днепрооблэнерго» представляют сегмент передачи и продажи электроэнергии.

В состав ДТЭК входит «Киевэнерго», которое генерирует и поставляет тепловую и электрическую энергию в Киеве.