Украина намерена к августу подписать СРП с консорциумом компаний во главе с ExxonMobil

Украина надеется к августу подписать соглашение о разделе продукции при добыче углеводородов на шельфе Черного моря с консорциумом компаний во главе с ExxonMobil.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил министр экологии и природных ресурсов Олег Проскуряков.

«В ближайшее время, до августа мы эти договоры подпишем», - сказал министр.

При этом он отметил, что сейчас уделяется особое внимание качеству подготовки соглашения.

«Вопрос даже не в сроках, а в качестве подготовки этого документа. Когда мы будем уверены, что максимально защищены права Украины, как юридически, так и финансово-экономически, мы выйдем на подписание», - сказал О.Проскуряков.

Как ранее сообщал УНИАН, в августе 2012 года межправительственная комиссия признала победителем конкурса по добыче углеводородов на Скифском участке Черноморского шельфа пул компаний - ExxonMobil, Shell, Petron и НАК "Надра Украина".

В конце января 2013 года министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий заявил, что Украина в 2013 году планирует стать лидером среди стран, ведущих добычу газа в бассейне Черного моря.

Крупный украинский добытчик газа - «Черноморнефтегаз» (г. Симферополь, АР Крым) в 2012 году добыл на шельфе Черного и Азовского морей 1,174 млрд куб. м природного газа, что на 11,2%, или 118 млн куб. м, больше чем в 2011 году.