Кабмин перенес рассмотрение вопроса о балансе газа

Кабинет министров Украины перенес рассмотрение вопроса о балансе газа на 2013 год с сегодняшнего заседания правительства на заседание в понедельник, 29 апреля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий.

«На понедельник, еще надо дорабатывать», - сказал министр.

При этом он не назвал конкретные цифры по объемам газа, которые Украина намерена импортировать.

«В этом аспекте как раз и надо доработать, что касается импорта», - подчеркнул Э.Ставицкий.

При этом он отметил, что собственная добыча газа в Украине планируется на уровне 23 миллиарда кубометров.

Как ранее сообщал УНИАН, Украина в январе-марте 2013 года сократила импорт газа по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 17% - до 7,1 млрд куб. м.

По данным Государственной таможенной службы, Украина в январе-марте 2013 года импортировала газа в денежном выражении на общую сумму 3,1 млрд долл.

Согласно предоставленным данным, в частности, импорт газа в денежном выражении из России за 3 месяца 2013 года составил 3,055 млрд долл., из Беларуси - 27,662 млн долл., из других стран - 12,611 млн долл.

Импорт газа из Российской Федерации в общем балансе составляет 97,19%.