Энергогенерирующая компания «Киевэнерго » выплатит 713 млн грн дивидендов за 2012 год, сообщает пресс-служба компании.

«Чистую прибыль в размере 2 375 300 000 грн, полученную по итогам деятельности ОАО «Киевэнерго» в 2012 году, акционеры Общества решили распределить следующим образом: 713 036 000 грн (из расчета 6,58 грн на каждую акцию) направить на выплату дивидендов, остальные оставить нераспределенными для выполнения уставных целей», - сказано в сообщении.

Согласно сообщению, выплата дивидендов акционерам будет осуществляться до 1 июля 2013 года.

По итогам 2011 года в связи с убыточностью компания не выплачивала дивидендов.

Как ранее сообщал УНИАН, энергогенерирующая компания «Киевэнерго» в 2012 году получила чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в размере 2,342 млрд грн.

По национальным стандартам финотчетности компания в 2011 году получила чистый убыток в размере 1,196 млрд грн.

Согласно финотчету компании, доход от реализации продукции в 2012 году составил 16,4 млрд грн, при этом валовая прибыль - 2,399 млрд грн.

В свою очередь компания «Киевэнерго» объяснила прибыль 2012 года в размере 2,342 млрд грн получением из государственного бюджета субвенции на погашение задолженности по компенсации разницы между установленными тарифами на тепловую энергию для нужд населения и себестоимостью ее производства.

Справка УНИАН. ПАО «Киевэнерго» генерирует и поставляет тепловую и электрическую энергию в Киеве, входит в состав ДТЭК.

Генерацию электрической энергии «Киевэнерго» осуществляет на двух теплоэлектроцентралях - ТЭЦ-5 (установленная электрическая мощность - 700 МВт, тепловая - 1874 Гкал/ч) и ТЭЦ-6 (установленная электрическая мощность - 500 МВт, тепловая - 1740 Гкал/ч). Транспортировка электроэнергии обеспечивается сетью воздушных и кабельных линий общей протяженностью более 11,7 тыс. км.

Производство тепловой энергии «Киевэнерго» осуществляет на ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, а также на 3 станциях теплоснабжения и 183 котельных. Общая установленная мощность тепловых источников - 8725 Гкал/ч. Транспортировка тепловой энергии обеспечивается теплосетями общей протяженностью около 2,3 тыс. км (в двухтрубном измерении).

Основными акционерами «Киевэнерго» являются компания ДТЭК (72,39% акций) и НАК «Энергетическая компания Украины» (25% акций).

ДТЭК - крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ). Предприятия ДТЭК создают эффективную производственную цепочку от добычи и обогащения угля до генерации и продажи электроэнергии.