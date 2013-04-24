«Хмельницкоблэнерго» в 1-м квартале получила 38,2 млн грн чистой прибыли по МСФО

Энергоснабжающая компания «Хмельницкоблэнерго» в 1-м квартале 2013 года получила чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в размере 38,204 млн грн, тогда как по итогам 1-го квартала 2012 года чистый убыток составил 1,498 млн грн.

Об этом говорится в отчете о финансово-хозяйственной деятельности компании, обнародованном на сайте Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, в 1-м квартале 2013 года по сравнению с январем-мартом 2012 года чистая выручка компании от реализации продукции увеличилась на 4,7% - до 268,453 млн грн, что на фоне падения себестоимости реализованной продукции способствовало увеличению валовой прибыли в 3,81 раза - до 47,021 млн грн с 12,350 млн грн.

Как сообщал УНИАН, предприятие в 2012 году увеличило чистую прибыль на 15% – до 30,7 млн грн.

Справка УНИАН. ПАО ЭК «Хмельницкоблэнерго» занимается поставкой электроэнергии потребителям Хмельницкой области. Государству принадлежат 45,009% акций компании, НАК «Энергетическая компания Украины» - 25% акций.

Уставный фонд ПАО ЭК «Хмельницкоблэнерго» составляет 33 млн 637 тыс. 840 грн.