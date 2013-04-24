"Газпром" продолжает волноваться по поводу поставок газа в Украину из Европы

Российский газовый монополист «Газпром» уверен, что серьезные европейские компании не будут участвовать в «сомнительных» сделках по реверсным поставкам газа в Украину.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил журналистам официальный представитель ОАО «Газпром» Сергей Куприянов.

«Физический реверс из Европы на Украину просто невозможен - нет отдельного газопровода. Поэтому речь могут вести только о каких-то «бумажных» непрозрачных операциях, с законностью которых надо разбираться. Если для виртуального «реверса» используется наш транзитный газ - это прямое нарушение, за которое придется ответить. Такие вещи проверяются и доказуемы - у нас уже есть опыт привлечения независимых мониторинговых компаний для контроля за операциями с нашим газом в Украине», - сказал С.Куприянов, отвечая на вопрос журналистов о реверсных поставках газа в Украину из Европы.

«Мы уверены, что серьезные европейские компании не будут участвовать в сомнительных газовых сделках с Украиной, в которых используется газпромовский газ, который «Нафтогазу» не принадлежит», - подчеркнул он.

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Как сообщал УНИАН, Украина и Венгрия обсуждают возможность транспортировки в Украину газа из Европы в объеме до 10 млрд кубометров. 28 марта во время официального визита в Венгрию премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Украина начала реверсные поставки газа из Европы через территорию Венгрии.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер обвинил Украину в использовании "мошеннической схемы" для покупок газа из Европы, отметив, что покупаемое у европейских компаний топливо - российское.

3 апреля министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий заявил, что считает беспричинным беспокойство «Газпрома», глава которого назвал поставки газа по реверсной схеме из Европы в Украину «мошенничеством».

При этом Э. Ставицкий отметил, что к Украине нет никаких претензий по транзиту газа.

Вместе с тем, отвечая на уточняющий вопрос, он подчеркнул, что не комментирует заявления о «разного рода инсинуациях о законности» газового реверса.

Ранее Украина заявляла о планах в 2013 году импортировать по реверсной схеме из Европы 5 млрд кубометров газа и сократить его закупку в России до 20 млрд кубометров.

Справка УНИАН. Украина начала покупать газ в странах Евросоюза с ноября 2012 года, но реально закупленные с этого времени объемы, которые поставляются через Польшу, в сравнении с потребностями страны остаются небольшими - около 100 млн кубометров в ноябре-январе.

В прошлом году Украина потребила почти 49 млрд кубометров газа, 33 млрд из которых купила у России, от которой добивается снижения цены топлива, считая ее завышенной.