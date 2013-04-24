«Донбассэнерго» в 1-м квартале получила по МСФО 105 млн грн чистой прибыли

Одна из крупнейших в Украине государственных энергоснабжающих компаний «Донбассэнерго» в первом квартале 2013 года получила по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) чистую прибыль в размере 104,939 млн грн, тогда как в январе-марте 2012 года чистый убыток предприятия составил 110,597 млн грн.

Об этом говорится в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, в первом квартале 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года чистая выручка компании от реализации продукции увеличилась на 9,7% - до 1,190 млрд грн, а валовая прибыль составила 141,503 млн грн, тогда как по итогам 1 квартала 2012 года валовой убыток составил 69,196 млн грн.

Как сообщал УНИАН, «Донбассэнерго» намерено привлечь у «Мегабанка» и «Укргазбанка» кредиты на общую сумму 225 млн грн.

В конце февраля 2013 года Кабинет министров Украины разрешил продажу 60,77% акций «Донбассэнерго». Приватизационный конкурс планируется провести в апреле текущего года, при этом 25% акций компании останутся в государственной собственности.

На данный момент 85,77% акций «Донбассэнерго», принадлежащих государству, находятся в управлении НАК «Энергетическая компания Украины».

В 2012 году «Донбассэнерго», по предварительным данным, получило по МФСО чистую прибыль в размере 30,975 млн грн против 27,53 млн грн чистого убытка годом ранее.

«Донбассэнерго» эксплуатирует две тепловые электростанции – Старобешевскую и Славянскую, суммарная мощность которых составляет 2550 МВт.