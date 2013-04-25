Нефть продолжает дорожать на фоне максимального с начала года сокращения запасов сырья в США

На мировых торгах в четверг, 25 апреля, нефть продолжает дорожать на статданных из США по запасам сырья.

Так, цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже выросла на 0,36 доллара, или на 0,35%, - до 102,16 доллара за баррель.

Стоимость июньских фьючерсов на легкую нефть марки WTI увеличилась на 0,45 доллара, или 0,49%, - до 91,91 доллара за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегические запасы) за неделю, завершившуюся 19 апреля, выросли на 1 миллион баррелей, или на 0,3% - до 388,6 миллиона баррелей. При этом общие запасы бензина снизились на 3,9 миллиона баррелей, или на 1,8%, и составили 217,8 миллиона баррелей.

Сокращение запасов сырья стало максимальным с начала года и значительно превзошло ожидания аналитиков, передает Bloomberg.

По мнению экспертов, предложение на рынке сейчас продолжает оставаться большим, важно, каким будет спрос ближе к лету.

Как сообщал УНИАН, нефть стала дорожать 22 апреля на фоне восстановления рынка после самого продолжительного с ноября п.г. падения в течение последних трех недель.

Небольшой спад цены был зафиксирован 23 апреля на фоне статданных из Китая.