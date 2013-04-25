«Смарт-холдинг» Новинского приобретает контроль над двумя энергокомпаниями

«Смарт-холдинг», подконтрольный украинскому бизнесмену Вадиму Новинскому, покупает свыше 90% частной нефтегазодобывающей компании "Укргазвыдобуток" и 100% компании "Газэнергия".

Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте антимонопольного ведомства Сербии.

Согласно сообщению, покупателем выступает кипрская компания Lovitia Investment Ltd.

В то же время компания «Смарт-холдинг» не комментирует данную сделку, ссылаясь на ее незавершенность.

Как сообщал УНИАН, в марте 2011 года «Смарт-холдинг» через компанию Energees Management завершил сделку по приобретению контрольного пакета акций британской нефтегазовой компании Regal Petroleum.

Компания «Смарт Энерджи», развивающая энергетическое направление инвестиционной группы «Смарт-Холдинг», планирует до 2014 г. оформить контроль над месторождениями с общими запасами газа объемом 50 млрд куб. м.

«Смарт-холдинг» – одна из крупнейших инвестиционных групп Украины с фокусом на ключевые отрасли экономики, включая горно-металлургический и нефтегазовый комплексы, судостроение, недвижимость и сельское хозяйство. Компания участвует в проектах в качестве стратегического или портфельного инвестора. Инвестиционная деятельность «Смарт-Холдинга» реализуется также в странах СНГ и Восточной Европы.

Основным бенефициаром «Смарт-холдинга» является Вадим Новинский.