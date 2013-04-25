Regal Petroleum завершила 2012 год с операционной прибылью в 13 млн долл.

Британская нефтегазовая компания Regal Petroleum, подконтрольная одной из крупнейших инвестиционных групп в Украине - «Смарт-Холдингу», завершила 2012 года с операционной прибылью в 13 млн долл., тогда как в 2011 году убыток компании составил 3,3 млн долл.

Об этом сказано в сообщении компании, размещенном на сайте Лондонской биржи.

При этом чистая прибыль компании, согласно сообщению, выросла на 81,7% - до 11,641 млн долл. с 6,4 млн долл. в 2011 году.

«В 2012 году группа сработала с прибылью, что было обусловлено ростом производства и благоприятной ценовой конъюнктурой», - сообщили в компании.

Как сообщал УНИАН, Regal Petroleum работает в Украине с 1999 года. Компания владеет в Украине заводом по переработке собственного газа и конденсата мощностью 700 тыс. куб. м газа и 200 куб. м конденсата в сутки, а также трубопроводом длиной 13,2 км, соединяющим предприятие с системой магистральных газопроводов.

В ноябре 2012 года компания начала коммерческую добычу газа на новой скважине Свиридовского газоконденсатного месторождения (Полтавская обл.). Кроме того, в ноябре в компании сообщали и бурении второй скважины MEX-105 на Мехедовско-Голотовщинском месторождении (Полтавская обл.) до глубины 4 650 м.

«Смарт-холдинг» – одна из крупнейших инвестиционных групп Украины с фокусом на ключевые отрасли экономики, включая горно-металлургический и нефтегазовый комплексы, судостроение, недвижимость и сельское хозяйство. Компания участвует в проектах в качестве стратегического или портфельного инвестора. Инвестиционная деятельность «Смарт-холдинга» реализуется также в странах СНГ и Восточной Европы. Основным бенефициаром «Смарт-холдинга» является Вадим Новинский.