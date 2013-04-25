Cadogan Petroleum в 2012 году получила 93 млн долл. чистого убытка

Британская нефтегазовая компания с активами в Украине Cadogan Petroleum в 2012 году получила чистый убыток в размере 93,078 млн долл., в то время как 2011 год закончила с чистой прибылью в 152,463 млн долл., говорится в финансовом отчете компании.

Согласно отчету, выручка компании за 2012 год сократилась до 5,653 млн долл. с 6,981 млн долл. за 2011 год.

Как отмечается в документе, основные убытки компания связывает со списанием активов на 86,3 млн долл., связанных с лицензией на Загорянское месторождение.

Как сообщал УНИАН, Cadogan Petroleum в первом полугодии 2012 года увеличила чистый убыток до 7,141 млн долларов с 5,775 млн долл. за аналогичный период 2011 года.

Cadogan Petroleum PLC - британская компания, занимающаяся добычей нефти и газа в Украине. Владеет 8 лицензиями. Акции компании котируются на Лондонской фондовой бирже.

Основные лицензии этой разведочно-добывающей компании сосредоточены на месторождениях Днепро-Донецкого бассейна на востоке страны. Помимо этих участков, компания также работает на западе страны, в Карпатах.

В июне итальянская нефтегазовая компания Eni сообщила о приобретения 50,01% акций компании «Захидгазинвест», обладающей лицензией на добычу сланцевого газа во Львовском угольном бассейне. До этой сделки «Захидгазинвест» был подконтролен государственной компании «Надра Украины» и Cadogan Petroleum.