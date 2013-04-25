Исполнительный директор ВЕТЭК покинул компанию

Исполнительный директор ВЕТЭК Александр Каплан, назначенный на эту должность в марте 2013 года, покинул компанию, говорится в корпоративном сообщении, переданном УНИАН.

«19 апреля исполнительный директор Восточно-европейской топливно-энергетической компании Александр Каплан оставил занимаемую должность по соглашению сторон. Руководство ВЕТЭК благодарит Александра Каплана, который участвовал в подготовке к покупке Одесского НПЗ и его расконсервации, за проделанную работу», - сообщили в ВЕТЭК.

Как подчеркнули в компании, А. Каплан занял позицию исполнительного директора ВЕТЭК на период подготовки и реализации проекта по покупке Одесского НПЗ и отстройке бизнес-процессов в рамках общей структуры Восточно-европейской топливно-энергетической компании.

Как сообщал УНИАН, ранее А.Каплан занимал руководящие должности в компании ТНК-ВР.

Справка УНИАН. Восточно-Европейская топливно-энергетическая компания (ВЕТЭК) объединяет энергетические активы бизнесмена Сергея Курченко. Сегодня в нее входят структуры, осуществляющие реализацию сжиженного газа, нефтепродуктов, природного газа, сети АЗС и АГНКС и другие профильные активы в Украине и ряде других стран.

ВЕТЭК – крупная многопрофильная энергетическая компания, которая ведет производственную, торговую и инвестиционную деятельность на территории Украины, России, Белоруссии, Казахстана, а также стран Центральной Европы.

4 марта 2013 года крупнейшая частная российская нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» продала украинской группе «Восточно-европейская топливно-энергетическая компания» (ВЕТЭК) 99,6% акций Одесского нефтеперерабатывающего завода.