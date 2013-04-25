«Запорожсталь» сократила энергоемкость своей продукции почти на 10%

Одно из крупнейших металлургических предприятий Украины - комбинат «Запорожсталь», входящий в горно-металлургическую группу «Метинвест», в 1-м квартале 2013 года по сравнению с январем-мартом 2012 года сократил на 9,8% энергоемкость произведенной металлопродукции, сообщили на предприятии.

«Энергоемкость продукции в 1-м квартале 2013 года составила 21,9 ГДж/т против 24,27 ГДж/т за аналогичный период 2012 года», - сказано в сообщении.

Согласно сообщению, улучшение показателей энергоэффективности комбината связано с проведением комплекса мер по выявлению энергетических потерь, разработке и осуществлению мероприятий по энергосбережению в рамках реализации политики в области качества, энергоэффективности, охраны труда и экологии.

«В течение 1-го квартала 2013 года на комбинате было внедрено около 50 мероприятий, которые позволили снизить затраты топливно-энергетических и финансовых ресурсов. Среди этих мероприятий: внедрение технологии усреднения углей на БСУ для стабилизации химического состава пылеугольного топлива в агломерационном цехе, увеличение доли чугуна в металлошихте, сокращение длительности прогрева и завалки в мартеновском цехе и целый ряд других», - отмечает пресс-служба.

Экономический эффект от внедрения мероприятий по энергосбережению составил порядка 20 млн грн в месяц.

На предприятии отметили, что в апреле 2013 года комбинат успешно прошел первый этап сертификационного аудита на соответствие международному стандарту «ISO 50001:2011 Системы энергетического менеджмента», а специалистами компании, проводившей аудит, подтвержден высокий уровень подготовки комбината к сертификации. Второй этап сертификации был назначен на май 2013 года.

Как сообщал УНИАН, «Запорожсталь» инвестировала 240 млн грн в комплекс нового оборудования.

«Запорожсталь» в 1-м квартале 2013 года получила чистую прибыль по МСФО в размере 170 млн грн.

Предприятие в 1-м квартале т.г. увеличило производство стали на 5,8% - до 953,7 тыс. тонн, производство чугуна выросло на 1,7% - до 804,6 тыс. тонн, а производство проката увеличилось на 8,5% - до 808,3 тыс. тонн.

В 2012 году «Запорожсталь» сократила производство стали на 0,7% по сравнению с 2011 годом - до 3,785 млн тонн, а производство чугуна увеличила на 5,14% - до 3,194 млн тонн.

Кроме того, в 2012 году комбинат увеличил объем поставок тонкого листа на 5,5% по сравнению с 2011 годом - до 639,3 тыс. тонн.

В 2013 году «Запорожсталь» планирует сохранить объемы производства металлопродукции на уровне 2012 года, а также инвестировать в модернизацию 830 млн грн, что в 2,5 раза больше, чем в 2012 году.

Справка УНИАН. ПАО «Запорожсталь» работает на рынках чугуна, слябов, штаб горячекатаных рядовых и конструкционных, проката листового холоднокатаного рядового, конструкционного и др. Занимает монопольное положение на рынках серебрянки, холоднокатаных листов, тонколистового проката, жести черной, жести белой, ленты стальной холоднокатаной, гнутых профилей стальных и замкнутых холодногнутых профилей.

30 июля 2012 года Metinvest B.V., материнская компания одноименной международной вертикально интегрированной горно-металлургической группы «Метинвест», выкупила у бизнес-группы «Индустриал» контрольный пакет акций комбината «Запорожсталь».

В результате двух этапов сделки «Метинвест» вместе с группой инвесторов стал собственником 50,0032% акций комбината «Запорожсталь» (у «Метинвеста» - 49,032%, у группы инвесторов - 1%), а также ранее принадлежащих группе «Индустриал» акций в целом ряде других горно-металлургических предприятий.