«Одессаоблэнерго» в 1-м квартале уменьшила прибыль на 18,5%

Энергопоставляющая компания «Одессаоблэнерго» в январе-марте по сравнению с аналогичным периодом 2012 года уменьшила чистую прибыль на 18,5% до 69,915 млн грн, сообщили УНИАН в компании.

При этом, чистый доход компании в январе-марте увеличился на 4,4% до 919,596 млн грн.

В январе-марте потребителям поставлено 1645 млн кВт/ч электроэнергии на сумму 1,1 млрд грн, из которых оплачено 98,7% - 1,089 млрд грн.

За указанный период компания закупила 1917 млн кВт/ч на 738,128 млн грн.

Фактические потери в сетях в январе-марте составили 15,28% при нормативе 18,65%.

Справка УНИАН. 25,01% акций ОАО «Одессаоблэнерго» управляет Фонд Государственного Имущества Украины. ООО «ВС Энерджи Интернейшнл Украина» (Киев) владеет 47,96% акций компании. Еще 10,42% акций «Одессаоблэнерго» принадлежат Foster Group Management Inc. (Багамские острова).