«ДТЭК Донецкоблэнерго» закончил квартал с убытком 78 млн грн

Энергоснабжающая компания «ДТЭК Донецкоблэнерго» в январе-марте 2013 года получила чистый убыток по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в размере 77,957 млн грн, говорится в финансовом отчете компании.

Компания не дает сравнительных данных за предыдущий год по МСФО. По национальным стандартам финансовой отчетности за аналогичный период 2012 года компания получила чистый убыток в размере 51,163 млн грн.

Согласно сообщению, выручка от реализации продукции по МСФО за отчетный период 2013 года составила 1,587 млрд грн.

Валовая прибыль компании по МСФО в первом квартале 2013 года составила 132,968 млн грн.

Текущая кредиторская задолженность компании по товарам, услугам и работам по состоянию на 31 марта 2013 года составляет 299 млн грн, по расчетам оплаты труда — 22,468 млн грн.

Как сообщал УНИАН, в начале января 2013 года крупнейший частный украинский энергетический холдинг ДТЭК, контролируемый бизнесменом Ринатом Ахметовым, после покупки на вторичном рынке 2,37% акций энергоснабжающей компании «ДТЭК Донецкоблэнерго» сконцентрировал 70,52% акций данного предприятия.

«ДТЭК Донецкоблэнерго» в 2012 году получило чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в размере 81,315 млн грн.

«ДТЭК Донецкоблэнерго» — одна из крупнейших энергетических компаний Украины, которая в начале 2012 года вошла в состав холдинга ДТЭК после покупки на приватизационном конкурсе пакета ее акций в размере 40%. Энергохолдинг заплатил за этот пакет 467,6 млн грн.

«ДТЭК Донецкоблэнерго» обслуживает самые протяженные в Украине электрические сети: более 70 тыс. км воздушных и кабельных линий электропередачи. Потребителями «ДТЭК Донецкоблэнерго» являются около 40 тыс. юридических и около 2 млн физических лиц.

«ДТЭК» создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ, г. Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.