Часть экологического налога должна идти на модернизацию ТЭС – эксперты

В бюджетное законодательство Украины необходимо внести изменения, которые бы позволили предприятиям энергетической отрасли использовать часть суммы экологического налога для модернизации производства.

Об этом сказано в переданных УНИАН комментариях экспертов рынка.

В частности, по словам главного редактора журнала «Энергобизнес» Александра Майстренко, использование части экологического налога, уплачиваемого предприятиями энергетической отрасли за загрязнение окружающей среды, для модернизации очистительных систем на тепловых электростанциях поможет Украине выполнить обязательства перед европейским Энергетическим сообществом. В частности, речь идет об обязательстве по снижению выбросов СО2 на ТЭС до 2018 года.

«Нужно инвестировать часть экологического налога в реализацию природоохранных мероприятий и модернизацию экологически грязной промышленности, в том числе ТЭС. Экологическая модернизация, установка пылеулавливающих фильтров и т.д. – это достаточно дорогое удовольствие. И владельцы ТЭС не смогут самостоятельно оплатить эти расходы, сопоставимые со строительством новых блоков», - отметил А. Майстренко.

По словам директора энергетических программ Центра им. А.Разумкова Владимира Омельченко, источником финансирования модернизации могли бы стать внешние инвестиции. «Однако даже при самом благоприятном инвестклимате мы сможем привлечь достаточное количество средств для модернизации энергетической отрасли не менее, чем в течение 10 лет», - отметил он. «Конечно, нужно выделять часть экологического налога для модернизации очистительных систем промышленности», - добавил В. Омельченко. По словам эксперта, без реформирования энергетический рынок остается слишком непривлекательным для инвестиций.

Как сообщал УНИАН, Украина как член Энергетического сообщества обязалась выполнить Директиву 2001/80/ЕС по снижению влияния ТЭС на экологию до 2018 года. Стоимость модернизации ТЭС для страны составляет более 12 млрд. долл.

По мнению экспертов, в случае невыполнения обязательств, Украину ожидают санкции со стороны стран Европейского союза.