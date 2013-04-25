Ostchem в I квартале продал на украинском рынке около 1,7 млрд куб. м газа

Компания Ostchem Holding (Кипр), входящая в подконтрольную бизнесмену Дмитрию Фирташу группу Ostchem Group, продала в январе-марте 2013 года на украинском рынке 1,5-1,7 млрд куб. м природного газа.

Об этом Дмитрий Фирташ сказал журналистам в ходе поездки в Кировоградскую область.

«В этом году в первом квартале мы действительно продали около 1,5-1,7 млрд кубометров газа», - сказал Д. Фирташ

Он также добавил, что около 90% поставок его компании Ostchem используется для собственных нужд.

При этом Д. Фирташ отметил некорректность увязывания поставок газа на рынок частными компаниями с возможными претензиями "Газпрома" к "Нафтогазу Украины".

"Говорят, "Газпром" может судиться, выставлять санкции, но я хочу сказать, это все ерунда. Вопрос состоит не в том", - сказал он.

Как ранее сообщал УНИАН, 17 апреля министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий заявил, что поставки газа в Украину из России и Европы на сегодняшний день осуществляют коммерческие компании, которые закупают топливо у субъектов хозяйствования, в том числе производителей.

По словам министра, в марте «Нафтогаз» закупил всего 200 млн кубометров газа для осуществления транзита в Европу.

Украина в январе-марте 2013 года сократила импорт газа по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 17% - до 7,1 млрд куб. м. Одна из причин резкого сокращения закупок - нерешенность вопроса о снижении цены на газ.

По данным Государственной таможенной службы, Украина в январе-марте 2013 года импортировала газ в денежном выражении на общую сумму 3,1 млрд долл.