«Энергетическая компания Украины» получит от «Киевэнерго» 178 млн грн дивидендов

Национальная акционерная компания «Энергетическая компания Украины» получит от энергоснабжающего предприятия «Киевэнерго» 178,3 млн грн дивидендов за 2012 год, сообщает пресс-служба «Киевэнерго».

Согласно сообщению, другие миноритарные акционеры компании получат 18,6 млн грн дивидендов за 2012 год.

«Главный частный акционер «Киевэнерго» – компания ДТЭК (владеет 72,4% акций «Киевэнерго» – УНИАН) – рассмотрит возможность отсрочить выплату дивидендов, принимая во внимание, что ранее «Киевэнерго» обратилась в ДТЭК за финансовой помощью для реализации масштабных проектов по реконструкции и модернизации энергетического комплекса столицы», – сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, энергогенерирующая компания «Киевэнерго» в 2012 году получила чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в размере 2,342 млрд грн.

Справка УНИАН. ПАО «Киевэнерго» генерирует и поставляет тепловую и электрическую энергию в Киеве, входит в состав ДТЭК.

Генерацию электрической энергии «Киевэнерго» осуществляет на двух теплоэлектроцентралях - ТЭЦ-5 (установленная электрическая мощность - 700 МВт, тепловая - 1874 Гкал/ч) и ТЭЦ-6 (установленная электрическая мощность - 500 МВт, тепловая - 1740 Гкал/ч). Транспортировка электроэнергии обеспечивается сетью воздушных и кабельных линий общей протяженностью более 11,7 тыс. км.

Производство тепловой энергии «Киевэнерго» осуществляет на ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, а также на 3 станциях теплоснабжения и 183 котельных. Общая установленная мощность тепловых источников - 8725 Гкал/ч. Транспортировка тепловой энергии обеспечивается теплосетями общей протяженностью около 2,3 тыс. км (в двухтрубном измерении).

Основными акционерами «Киевэнерго» являются компания ДТЭК (72,39% акций) и НАК «Энергетическая компания Украины» (25% акций).

ДТЭК – крупнейшая частная вертикально интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ). Предприятия ДТЭК создают эффективную производственную цепочку от добычи и обогащения угля до генерации и продажи электроэнергии.