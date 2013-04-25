Президент Украины Виктор Янукович принял отставку Владимира Макухи с должности заместителя министра энергетики и угольной промышленности Украины - руководителя аппарата министерства.

Об этом говорится в соответствующем указе Президента, текст которого обнародован на официальном сайте главы государства.

“В соответствии со статьей 31 Закона Украины «О государственной службе» принять отставку заместителя министра энергетики и угольной промышленности Украины - руководителя аппарата Владимира Макухи”, - отмечается в документе.

Как сообщал УНИАН, 22 апреля министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий заявил, что получил заявление об отставке от своего заместителя В.Макухи. «Я получил просьбу об отставке по собственному желанию. В настоящий момент рассматриваются несколько кандидатов. В ближайшее время состоится представление кандидатов Президенту Виктору Януковичу», - сказал министр.