«Газпром» хочет увеличить резерв газа в подземных хранилищах России и Беларуси

Москва. К предстоящему отопительному сезону «Газпром» намерен увеличить оперативный резерв газа в подземных хранилищах газа (ПХГ) на территории России и Беларуси, сообщили УНИАН в управлении российской газовой монополии.

Согласно сообщению, правление «Газпрома» рассмотрело итоги работы дочерних обществ и организаций в осенне-зимний период 2012-2013 годов (октябрь-март) и меры, необходимые для бесперебойного газоснабжения потребителей в осенне-зимний период 2013-2014 годов.

На заседании было отмечено, что группа «Газпром» обеспечила устойчивое газоснабжение потребителей России, а также поставку газа на экспорт.

«Для надежной работы Единой системы газоснабжения в осенне-зимний период 2013-2014 годов правление поручило профильным подразделениям и дочерним обществам к началу следующего сезона отбора создать оперативный резерв газа (товарного газа) в объеме не менее 69,02 млрд куб. м в ПХГ на территории России и 0,92 млрд куб. м в ПХГ на территории Беларуси, что соответственно на 2,74 млрд куб. м (на 4%) и 0,06 млрд куб. м (на 7%) больше аналогичных показателей 2012 года», - говорится в сообщении.

Также компания намерена провести планово-профилактические и ремонтные работы на объектах добычи, транспортировки, подземного хранения и переработки газа, подготовить транспортные средства и специальную технику к зимней эксплуатации.

Отмечается, что системная работа по развитию добычных мощностей позволила прошедшей зимой установить рекорд суточной добычи газа за последние пять лет - 1,657 млрд куб. м.

Кроме этого, благодаря активной реконструкции и расширению мощностей российских ПХГ был увеличен их потенциал. Так, 20 декабря была достигнута рекордная производительность за всю историю эксплуатации ПХГ в России - 670,7 млн куб. м газа в сутки, что практически соответствует максимально возможной суточной производительности в начале сезона отбора (671,1 млн куб. м). Пиковый отбор газа из российских хранилищ составил более 39% от потребления газа в зоне Единой системы газоснабжения.

Справка УНИАН. Дочерняя компания «Нафтогаза Украины» - «Укртрансгаз» эксплуатирует 12 ПХГ общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию и выполняют следующие основные функции: регулируют сезонные неравномерности газоснабжения в Украине; компенсируют колебания в потреблении природного газа в европейских странах.

Запасы природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) компании «Укртрансгаз», которая является оператором отечественной газотранспортной системы, по состоянию на 1 апреля 2013 года составляли 6,8 млрд куб. м, что на 27% меньше показателя на 1 марта 2013 года.