«Киевэнерго» в январе-марте получило 134,5 млн грн прибыли

Энергогенерирующая компания «Киевэнерго» в январе-марте 2013 года получила чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в размере 134,531 млн грн, в то время как аналогичный период 2012 года компания закончила с чистым убытком в 352,291 млн грн, говорится в финансовом отчете компании.

Согласно финотчету компании, доход от реализации продукции за первый квартал 2013 года увеличился по сравнению с первым кварталом 2012 года до 5,136 млрд грн с 4,939 млрд грн.

Валовая выручка компании в январе-марте 2013 года составила 370,167 млн грн, в то время как аналогичный период прошлого года «Киевэнерго» закончила с валовым убытком в размере 162,819 млн грн.

Как ранее сообщал УНИАН, «Киевэнерго» выплатит 713 млн грн дивидендов за 2012 год.

«Киевэнерго» в 2012 году получила чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в размере 2,342 млрд грн.

Компания объяснила прибыль 2012 года в размере 2,342 млрд грн получением из государственного бюджета субвенции на погашение задолженности по компенсации разницы между установленными тарифами на тепловую энергию для нужд населения и себестоимостью ее производства.

ПАО «Киевэнерго» генерирует и поставляет тепловую и электрическую энергию в Киеве, входит в состав ДТЭК.

Генерацию электрической энергии «Киевэнерго» осуществляет на двух теплоэлектроцентралях - ТЭЦ-5 (установленная электрическая мощность - 700 МВт, тепловая - 1874 Гкал/ч) и ТЭЦ-6 (установленная электрическая мощность - 500 МВт, тепловая - 1740 Гкал/ч). Транспортировка электроэнергии обеспечивается сетью воздушных и кабельных линий общей протяженностью более 11,7 тыс. км.

Производство тепловой энергии «Киевэнерго» осуществляет на ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, а также на 3 станциях теплоснабжения и 183 котельных. Общая установленная мощность тепловых источников - 8725 Гкал/ч. Транспортировка тепловой энергии обеспечивается теплосетями общей протяженностью около 2,3 тыс. км (в двухтрубном измерении).

Основными акционерами «Киевэнерго» являются компания ДТЭК (72,39% акций) и НАК «Энергетическая компания Украины» (25% акций).

ДТЭК - крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ). Предприятия ДТЭК создают эффективную производственную цепочку от добычи и обогащения угля до генерации и продажи электроэнергии.