Украина не будет возбуждать расследование по импорту топлива из Беларуси

Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение о нецелесообразности возбуждения антисубсидиарного расследования относительно импорта в Украину отдельных продуктов переработки нефтяного сырья (бензинов, моторных и других легких дистиллятов, тяжелых дистиллятов - дизтоплива) происхождением из Республики Беларусь.

О соответствующем решении комиссии, принятом 24 апреля, УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли.

“По результатам обработки предоставленных доказательств, которых оказалось недостаточно для возбуждения расследования, несмотря на наличие проблемных вопросов с поставкой в Украину нефтяного сырья, а также в отсутствие поддержки таких мер крупнейшими нефтеперерабатывающими предприятиями Украины, принято решение о нецелесообразности возбуждения соответствующего расследования”, - говорится в сообщении пресс-службы Минэкономразвития.

Как сообщал УНИАН, по информации СМИ, в марте 2013 года Минэкономразвития зарегистрировало жалобу четырех украинских нефтепереработчиков о возбуждении антисубсидиарного расследования в отношении импорта нефтепродуктов из Беларуси.

Украина в январе 2013 года импортировала нефти и нефтепродуктов в объеме 514,914 тыс. тонн на общую сумму 504,393 млн долл.

Самыми крупными импортерами нефтепродуктов в январе стали Российская Федерация (125,436 тыс. тонн на сумму 119,808 млн долл.), Литва (73,319 тыс. тонн на сумму 74,215 млн долл.) и Беларусь (189,863 тыс. тонн на сумму 188,91 млн долл.)