Зампредседателя Госагентства по управлению зоной отчуждения назначен Туркевич

Президент Украины Виктор Янукович назначил Ореста Туркевича первым заместителем председателя Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения.

Текст документа обнародован на официальном сайте главы государства.

Как сообщал УНИАН, 23 апреля Президент освободил Дмитрия Бобра от должности первого заместителя председателя Госагентства по управлению зоной отчуждения.

Зона отчуждения Чернобыльской АЭС - запрещённая для свободного доступа территория, подвергшаяся интенсивному загрязнению долгоживущими радионуклидами вследствие аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Чернобыльская зона включает в себя север Иванковского района Киевской области, где расположены непосредственно электростанция, города Чернобыль и Припять, север Полесского района Киевской области, а также часть Житомирской области вплоть до границы с Беларусью.