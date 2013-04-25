«Центрэнерго» закончило I квартал с прибылью 76,6 млн грн

Энергогенерирующая компания «Центрэнерго» в январе-марте 2013 года получила чистую прибыль в размере 76,574 млн грн, в то время как аналогичный период прошлого года компания закончила с чистым убытком в 174,385 млн грн, говорится в финансовом отчете компании.

Согласно отчету, доход компании от реализации продукции за отчетный период 2013 года сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 1,951 млрд грн с 2,209 млрд грн.

Валовая прибыль «Центрэнерго» в первом квартале 2013 года составила 129,272 млн грн, в то время как в прошлом году аналогичный период компания закончила с валовым убытком 115,575 млн грн.

Как ранее сообщал УНИАН, «Центрэнерго» в 2012 году увеличила чистую прибыль по сравнению с 2011 годом в 6,6 раз - до 233,766 млн грн с 35,23 млн грн.

Государственная энергогенерирующая компания «Центрэнерго» эксплуатирует Углегорскую, Змиевскую и Трипольскую ТЭС (23 энергоблока мощностью от 175 МВт до 800 МВт) суммарной установленной мощностью 7 550 МВт.

78,29% акций «Центрэнерго» владеет НАК «Энергетическая компания Украины», остальные 21,71% акций компании приватизированы, из них 2,33% владеют физлица, 19,38% - юридические лица, в частности, 10% принадлежат «Альфа-Банку».