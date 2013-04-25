«Укртранснафта» увеличила прибыль на 69%

Национальный оператор нефтетранспортной системы Украины, компания «Укртранснафта» в январе-марте 2013 года увеличила чистую прибыль на 69% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года – до 168,928 млн грн с 101,886 млн грн.

Об этом говорится в отчете о финансово-хозяйственной деятельности компании, обнародованном на сайте Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, за отчетный период компания увеличила доход от реализации продукции до 1,066 млрд грн с 0,335 млрд грн.

Валовая прибыль за три месяца 2013 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 164,183 млн грн с 134,598 млн грн.

Справка УНИАН. ПАО «Укртранснафта» является оператором нефтетранспортной системы Украины, которая включает 18 нефтепроводов общей протяженностью 4569 км, 51 нефтеперекачивающую станцию (НПС), 11 резервуарных парков общей емкостью 1010 тыс. кубометров. Работу НПС обеспечивают 176 насосных агрегатов общей мощностью электродвигателей 356,9 тыс. кВт.