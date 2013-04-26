Премьер-министр Николай Азаров уверен, что Украина достигнет энергетического суверенитета.

Об этом говорится в обращении руководителя правительства к 27-й годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС, сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.

«Сегодня правительство Украины, реализуя новую стратегию максимального обеспечения экономики отечественными энергоносителями, бесспорно, учитывает уроки прошлого, твердо зная одно: альтернативы энергетической независимости нет», - подчеркнул Н.Азаров и прибавил: «Верю, что мы достигнем такого суверенитета».

Премьер убежден, что все поколения украинцев будут помнить, что в этом есть весомая и неопровержимая заслуга чернобыльцев – энергетиков, ликвидаторов, специалистов, которые в настоящее время превращают площадку Чернобыльской АЭС и чернобыльскую зону в безопасную территорию.

Премьер назвал аварию на ЧАЭС одним из самых трагических событий в истории человечества. По его словам, сегодня в Украине чествуют ликвидаторов – тех, кто ценой собственной жизни и здоровья минимизировали последствия аварии, спасли мир от смертельной угрозы.

«Пепел Чернобыля до сих пор еще не развеяло время: государство несет ответственность за социальную защиту, сохранение здоровья и улучшение условий жизни свыше двух миллионов граждан, пострадавших от катастрофы, – особенно детей и инвалидов-чернобыльцев», - отметил он.

Н.Азаров подчеркнул, что Украина успешно реализует проекты на промышленной площадке Чернобыльской АЭС. В прошлом году на станции начато выполнение работ по строительству нового безопасного конфайнмента над объектом “Укрытие”, которые ведутся согласно графику и в 2015 году будут завершены.

«Чернобыльская катастрофа, как и авария на японской АЭС “Фукусима-1” свидетельствуют, что иногда перед стихией бессильны даже самые современные технологии, и эти аварии указали на высокую ответственность, которая лежит на государствах, стремящихся к развитию национальной энергетики», - подчеркнул премьер.