«Укрнафта» в I квартале уменьшила прибыль до 335 млн грн

Крупнейшая в Украине нефтедобывающая компания «Укрнафта» в январе-марте 2013 года сократила чистую прибыль на 43% - до 334,93 млн грн с 588,785 млн грн за аналогичный период 2012 года, сообщается в финансовом отчете компании.

Согласно отчету, чистый доход «Укрнафты» от реализации продукции за этот период сократился до 3,264 млрд грн с 3,459 млрд грн за три месяца 2012 года.

Валовая прибыль компании за первый квартал 2013 года сократилась до 0,776 млрд грн с 1,085 млрд грн за аналогичный период 2012 года.

Справка УНИАН. ПАО «Укрнафта» – крупнейшая публичная нефтегазовая компания Украины. На нее приходится 68% добычи нефти и конденсата, а также 11% добычи газа в Украине.

«Укрнафта» владеет шестью региональными производственными подразделениями («Ахтырканефтегаз», «Черниговнефтегаз», «Полтаванефтегаз», «Долинанефтегаз», «Надвирнанефтегаз», «Бориславнефтегаз»), тремя газоперерабатывающими заводами (Гнедынецкий, Качановский, Долинский), а также тремя буровыми управлениями (Ахтырское, Прилукское и Прикарпатское) и значительным числом других нефтесервисных подразделений.

Кроме того, «Укрнафта» является одним из крупнейших игроков на розничном рынке нефтепродуктов Украины: компании принадлежат более 560 АЗС по всей территории страны.

Акции «Укрнафты» включены в листинг Украинской биржи (УБ) и фондовой биржи ПФТС (г. Киев). Депозитарные расписки на акции «Укрнафты» торгуются на Франкфуртской фондовой бирже.