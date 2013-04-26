«ДТЭК Днепрооблэнерго» закончил квартал с убытком 118 млн грн

Одна из крупнейших энергоснабжающих компаний Украины «ДТЭК Днепрооблэнерго» в январе-марте 2013 года получила чистый убыток по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в размере 117,936 млн грн.

Об этом говорится в отчете о финансово-хозяйственной деятельности компании, обнародованном на сайте Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Компания не дает сравнительных финансовых данных по МСФО за аналогичный период 2012 года.

По национальным стандартам финансовой отчетности, за аналогичный период 2012 года компания получила чистую прибыль в размере 6,538 млн грн.

Согласно отчету, выручка компании «ДТЭК Днепрооблэнерго» от реализации продукции в январе-марте 2013 года составила по МСФО 4,191 млрд грн, валовая прибыль - 71,526 млн грн.

Как ранее сообщал УНИАН, «ДТЭК Днепрооблэнерго» в 2012 году получила чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в размере 171,6 млн грн.

ПАО «ЭК «Днепрооблэнерго» (в конце июня 2012 года переименована в ПАО «ДТЭК Днепрооблэнерго») – крупнейшая энергоснабжающая компания Украины, входит в состав ДТЭК (в середине апреля 2012 года DTEK Holdings Ltd приобрел 50% акций «Днепрооблэнерго» за 660,100 млн грн).

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы «Систем кэпитал менеджмент» (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.