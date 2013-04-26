«ДТЭК Донецкоблэнерго» выплатит 49,8 млн грн дивидендов за 2012 год

Энергоснабжающая компания «ДТЭК Донецкоблэнерго» выплатит акционерам 49,8 млн грн дивидендов за 2012 год, говорится в сообщении компании.

«49,793 млн грн (из расчета 0,76 грн на одну акцию) направлено на выплату дивидендов, 8,2 млн грн - в резервный капитал. Остальная часть прибыли оставлена нераспределенной для выполнения уставных целей», - сказано в сообщении.

Согласно сообщению, в 2012 году компания инвестировала 135 млн грн в техническое развитие, модернизацию, строительство электрических сетей и закупку оборудования.

Как ранее сообщал УНИАН, в начале января 2013 года крупнейший частный украинский энергетический холдинг ДТЭК, контролируемый бизнесменом Ринатом Ахметовым, после покупки на вторичном рынке 2,37% акций энергоснабжающей компании «ДТЭК Донецкоблэнерго» сконцентрировал 70,52% акций данного предприятия.

«ДТЭК Донецкоблэнерго» в 2012 году получило чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в размере 81,315 млн грн.

«ДТЭК Донецкоблэнерго» - одна из крупнейших энергетических компаний Украины, которая в начале 2012 года вошла в состав холдинга ДТЭК после покупки на приватизационном конкурсе пакета ее акций в размере 40%. Энергохолдинг заплатил за этот пакет 467,6 млн грн.

«ДТЭК Донецкоблэнерго» обслуживает самые протяженные в Украине электрические сети: более 70 тыс. км воздушных и кабельных линий электропередачи. Потребителями «ДТЭК Донецкоблэнерго» являются около 40 тыс. юридических и около 2 млн физических лиц.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ, г. Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.