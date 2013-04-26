Янукович: к 2015 году убытки Украины от аварии на ЧАЭС достигнут 180 млрд долл.

Чернобыль. К 2015 году убытки Украины от аварии на Чернобыльской АЭС достигнут 180 млрд долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал Президент Украины Виктор Янукович сегодня во время рабочей поездки на ЧАЭС.

“Еще одна важная и болезненная проблема Украины - это зона отчуждения. В целом, в результате Чернобыльской катастрофы радиацией в Украине было загрязнено 2218 поселков и городов. В этой связи появляется вопрос стратегии развития пострадавших земель. По оценкам экспертов, суммарные экономические убытки от Чернобыльской катастрофы к 2015 году достигнут для Украины почти 180 млрд долл.”, - сказал В.Янукович.

Он отметил, что эта сумма соотносится с годовым ВВП Украины.

Также глава государства подчеркнул, что ученые и экономисты должны определить реальную стратегию минимизации этих убытков. В.Янукович отметил, что определенные позитивные наработки в этом направлении уже есть.

Как сообщал УНИАН, В.Янукович требует от Кабинета министров найти возможность увеличить государственные расходы на социальную и медицинскую защиту граждан, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС.