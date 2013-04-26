Правительство планирует завершить реформирование «Нафтогаза» к концу 2014 года

Правительство Украины планирует завершить реформирование Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» к концу 2014 года, говорится в проспекте эмиссии суверенных евробондов, подготовленном Министерством финансов Украины.

«К концу 2014 года Украина должна завершить реструктуризацию «Нафтогаза», внедрить новую модель использования газораспределительных сетей природного газа и приступить к реализации программы модернизации нефтяной и газовой транзитных систем», - говорится в документе.

Также в документе отмечается, что в соответствии с приказом Министерства энергетики и угольной промышленности от 24 марта 2011 года, была сформирована рабочая группа по реструктуризации «Нафтогаза» и в настоящее время она занимается подготовкой конкурса по привлечению консультантов по реструктуризации «Нафтогаза», а также подготовкой к листингу на зарубежных фондовых биржах.

Согласно документу, к концу 2014 года также планируется внедрить европейские стандарты качества для нефтепродуктов и произвести модернизацию производственных мощностей нефтеперерабатывающих заводов.

Как ранее сообщал УНИАН, Министерство энергетики и угольной промышленности Украины ожидает до конца апреля 2013 года получить предварительные предложения по реформированию НАК «Нафтогаз Украины».

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» заплатила компании Ernst&Young 9,995 млн грн за разработку программы реформирования компании.

Данную программу Ernst&Young должен разработать в течение 2013 года.

Целью и задачами работы являются предоставление предложений относительно наиболее оптимальных вариантов реструктуризации «Нафтогаза Украины» по основным направлениям деятельности компании и ее дочерних предприятий (добыча, транспортировка и реализация газа и нефти) в рамках выполнения программы реформирования газового сектора, а также разработка проектов правовых актов, необходимых для правового урегулирования требований Директивы 2003/55/ЕС по каждому из направлений.

НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.