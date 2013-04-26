«Нафтогаз» оставил за собой приоритетное право покупки газа

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» в условиях либерализации газового рынка Украины оставила за собой приоритетное право его покупки на открытом рынке.

Об этом в своем блоге на «Экономической правде» сообщил глава правления компании Евгений Бакулин.

«Уже сегодня возможностями открытого рынка поставок газа может воспользоваться любой желающий, любая компания. Однако, учитывая особенности социальной функции «Нафтогаза Украины», приоритетное право воспользоваться новыми условиями работы рынка останется за нами», - сообщил он.

Глава правления также отметил, что «Нафтогаз» был и остается государственной компанией, которая несет обязательства перед правительством.

«В частности, поставлять газ населению и ТЭК по приемлемым ценам, чтобы люди могли себе позволить готовить пищу на газу, а зимой - жить и работать в теплых помещениях», - подчеркнул Е.Бакулин.

В то же время он убежден, что снижение стоимости позволит газу вернуть себе позиции в электроэнергетике, где в последние годы доминировали другие виды топлива.

«Вне всякого сомнения, это поможет улучшить экологическую ситуацию в регионах расположения ТЭС», - отметил глава правления «Нафтогаза».

Читайте также:Поставки газа в Украину из России и Европы ведут коммерческие компании – Ставицкий

Как сообщал УНИАН, в октябре 2012 года Кабинет министров Украины прекратил действие постановления №163 от 5 марта 2008 года, которым обеспечивалась монополия НАК «Нафтогаз Украины» на реализацию импортного газа.

С апреля 2011 года компания Ostchem Holding (Кипр), входящая в подконтрольную бизнесмену Дмитрию Фирташу группу Ostchem Group, начала самостоятельный импорт в Украину сначала среднеазиатского, а с 2012 года - российского газа.

На сегодняшний день Ostchem обеспечивает газом практически всех крупных производителей минудобрений в Украине.

Также возможностью самостоятельной закупки газа на европейском рынке по нерегулируемому тарифу для ввоза в Украину воспользовались Восточно-Европейская топливно-энергетическая компания (ВЕТЭК).

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.