Украина будет наращивать производство урана

Украина в ближайшее время намерена увеличить производство урана. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, об этом 26 апреля в рамках визита в Кировоградскую область на Новоконстантиновскую шахту государственного предприятия «Восточный горно-обогатительный комбинат» сообщил министр Эдуард Ставицкий.

«На сегодня прорабатываются возможности и необходимые решения для обеспечения уже в ближайшее время увеличения производства урана», - сказал он.

Находясь на шахте, Э.Ставицкий отметил, что Новоконстантиновское месторождение урановых руд - это базовая составляющая урановой промышленности Украины.

Также министр подчеркнул, что освоение Новоконстантиновского месторождения позволит поэтапно увеличить выпуск продукции до уровня потребности Украины в природном уране и создать базу для дальнейшего развития уранодобывающей промышленности страны.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины утвердил проект строительства предприятия на базе Новоконстантиновского месторождения урановых руд общей сметной стоимостью 6,518 млрд грн. Мощность предприятия по производству руды составит 1,5 млн тонн в год, по переработке руды – 0,5 млн тонн в год.

В начале июля 2011 года Восточный горно-обогатительный комбинат заявил о намерении привлечь в развитие Новоконстантиновской урановой шахты (Маловисковский район, Кировоградская обл.) 6,5 млрд грн кредитных ресурсов государственных банков.

Залогом по данным займам будет выступать продукция, полученная в результате опытно-промышленной отработки.

Справка УНИАН. Госпредприятие «Восточный горно-обогатительный комбинат» (ВостГОК, г. Желтые Воды, Днепропетровская обл.) – единственное в Украине и крупнейшее в Европе предприятие по добыче и переработке урановой руды.

ВостГОК выпускает 3,3% мирового производства урана (данные МАГАТЭ).

В 2012 году Восточный горно-обогатительный комбинат намерен увеличить производство концентрата природного урана на 10% - до 980 тонн по сравнению с 2011 годом.

Украина к 2014 году планирует нарастить производство концентрата урана (U3O8) в 2,3 раза по сравнению с 2008 годом – до 1,88 тыс. тонн. В настоящее время потребность украинских АЭС в концентрате урана составляет 2 480 тонн и удовлетворяется на 32%.