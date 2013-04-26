МАГАТЭ готово приобщиться к проектам по преодолению последствий Чернобыльской катастрофы

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Юкия Амано во время встречи с министром иностранных дел Украины Леонидом Кожарой в штаб-квартире МАГАТЭ в Вене, заверил украинскую сторону в готовности МАГАТЭ приобщиться к проектам по преодолению последствий Чернобыльской катастрофы.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины, встреча стала продолжением диалога на высшем уровне, начатого на Киевском саммите 2011 года по вопросам безопасного и инновационного использования ядерной энергии.

В годовщину Чернобыльской трагедии Ю.Амано заверил украинскую сторону в готовности Агентства продолжать, и в дальнейшем активно приобщаться к реализации национальных и международных проектов по предоставлению помощи в снятии с эксплуатации ЧАЭС, безопасному обращению с радиоактивными отходами на площадке станции и возвращению территорий, которые находятся под влиянием последствий аварии на Чернобыльской АЭС, в нормальные радиологические условия. Гендиректор МАГАТЭ положительно оценил деятельность правительства Украины относительно начала строительства нового безопасного конфайнмента на ЧАЭС.

Министр иностранных дел Украины проинформировал руководителя МАГАТЭ о современных приоритетах Украины в ядерной энергетике, в частности, совершенствовании безопасности отечественных АЭС и исследовательских реакторов, развитии регуляторной инфраструктуры в сфере ядерной защищенности и ядерной безопасности, обращения с отработанным топливом и радиоактивными источниками, работе по преодолению негативных последствий Чернобыльской катастрофы.

В ходе встречи Л.Кожара отметил, что ядерная энергетика остается сегодня важной и жизнеспособной альтернативой для Украины в качестве стабильного и чистого источника энергии.

«Украина придерживается высших международных стандартов в области ядерной безопасности, - подчеркнул министр. - И мы успешно прошли, вместе со странами ЕС, «стресс-тесты» на наших атомных станциях».

Украина полностью выполнила свои обязательства относительно вывоза со своей территории высокообогащенных ядерных материалов, сделав очередной практический вклад в обеспечение глобальной ядерной безопасности, отметил Л.Кожара.

Во время встречи стороны также обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, проблематики соблюдения Украиной гарантий Агентства и реализации проектов технического сотрудничества МАГАТЭ на чернобыльском направлении.

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