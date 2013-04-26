«Одессаоблэнерго» изменила форму собственности

Акционеры энергопоставляющей компании «Одессаоблэнерго» на общем собрании 25 апреля приняли решение об изменении состава наблюдательного совета.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в компании.

Из состава наблюдательного совета выведены члены набсовета Елена Ракова и Анатолий Зоммер. В состав набсовета введены Андрей Сачивко (представитель Фонда госимущества Украины) и непосредственно Фонд госимущества.

В набсовет компании также входят: Михаил Спектор (глава совета), Ольга Глазова, Игорь Судак, юридические лица - V.S. Energy International N.V. (Нидерланды) и "ВС Энерджи Интернейшнл Украина" (Киев).

Таким образом, численный состав совета остался неизменным.

В ходе собрания также принят устав компании в новой редакции, утвержден отчет ревизионной комиссии за 2012 год, определены основные направления деятельности компании на 2013 год и т. д.

Также 25 апреля в ходе собрания компания изменила форму собственности с открытого акционерного общества на публичное акционерное общество.

Справка УНИАН. 25,01% акций ОАО «Одессаоблэнерго» управляет Фонд Государственного Имущества Украины. ООО «ВС Энерджи Интернейшнл Украина» (Киев) владеет 47,96% акций компании. Еще 10,42% акций «Одессаоблэнерго» принадлежат Foster Group Management Inc. (Багамские острова).