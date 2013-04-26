Польская Kulczyk Oil после покупки канадской компании сменит название на Serinus Energy

Варшава. Польская компания Kulczyk Oil Ventures, которая работает в Украине через принадлежащую ей компанию "Куб-Газ", после покупки канадского добытчика углеводородов Winstar Resources сменит название на Serinus Energy.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе компании, смена названия произойдет в июне текущего года.

Объединенная компания будет владеть 13 концессиями на добычу углеводородов в Украине, Сирии, Брунее, Тунисе и Румынии.

"Эффектом сделки стоимостью 112 млн канадских долларов будет резкий рост стоимости компании: более 50-процентное увеличение производства, трехкратное увеличение резервов", - добавили в компании.

Капитализация новой компании, акции которой будут котироваться на фондовой бирже в Варшаве и Торонто, по оценкам менеджмента, составит более 300 млн долл.

"Это очередной знаковый шаг в нашем развитии. В 2010 году мы приобрели ослабевающий "Куб-Газ" и сделали из него настоящую жемчужину, которая генерирует позитивные денежные потоки, систематически увеличивает производство и резервы, - отметил глава правления компании Тимоти Эллиот. - Эта сделка открывает нам путь для повторения украинского сценария KOV".

Как сообщал УНИАН, "Куб-Газ" со времени, когда 70% ее акций в июне 2010 года купил KOV, увеличил добычу в 4 раза, в том числе, в прошлом году - в 1,5 раза, до 644,4 тыс. кубометров газа в сутки.

Справка УНИАН. Созданная в 2008 году и публичная с 2010 года Kulczyk Oil Ventures приобрела долю "Куб-газа" у компании Gastek LLC (США), которая сохранила 30% пакет, за 45 млн долл.

Основными активами «Куб-Газа» являются пять газоконденсатных участков, сосредоточенных в Днепровско-Донецком бассейне: Ольговское, Макеевское, Северное Макеевское, Крутогоровское и Вергунское месторождения.

KOV, которая на конец прошлого года оценивала все свои активы в почти 190 млн долл. (75% которых составляли активы в Украине), на Варшавской бирже на закрытии 25 апреля стоила около 205 млн долл.