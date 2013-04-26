«Одессаоблэнерго» увеличит уставный капитал в 2,9 раза

Акционеры энергопоставляющей компании «Одессаоблэнерго» на общем собрании 25 апреля приняли решение увеличить уставный капитал в 2,9 раза - до 152,123 млн 890 грн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в компании.

Уставной капитал поделен на 608,496 млн простых именных акций одинаковой номинальной стоимостью 25 коп. каждая.

В ходе собрания утверждена сумма годовых дивидендов по простым именным акциям в размере 7,025 млн грн. Прибыль на дивиденды составила 0,03369 грн на 1 простую именную акцию.

Справка УНИАН. 25,01% акций ОАО «Одессаоблэнерго» управляет Фонд Государственного Имущества Украины. ООО «ВС Энерджи Интернейшнл Украина» (Киев) владеет 47,96% акций компании. Еще 10,42% акций «Одессаоблэнерго» принадлежат Foster Group Management Inc. (Багамские острова).