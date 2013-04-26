«Газпром» безосновательно обвиняет Украину в «непрозрачном реверсе» газа – российский эксперт

Москва. Обвинения российского газового монополиста компании «Газпром» в адрес Украины касательно организации «непрозрачного реверса» газа из Европы безосновательны.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Российской Федерации сообщил партнер и аналитик консалтинговой компании RusEnergy Михаил Крутихин.

«Последние высказывания представителей «Газпрома» совершенно безосновательны. Я думаю, что украинские компании, в том числе «Нафтогаз Украины», имеют законное право покупать что угодно и у кого угодно, «Газпром» не имеет возможности им запретить», - сказал М.Крутихин.

Он считает, что в реверсных поставках нет никаких нарушений.

«Украина должна транзитно кому-то передать газ и может часть этого транзитного газа купить у конечного покупателя. Так же как это делает Польша – газ, идущий по трубе в Германию, поляки покупают у немцев и просто платят немцам, поскольку потребляют его сами. Точно такая же схема», - отметил эксперт.

М.Крутихин не считает, что у немецкой RWE будут проблемы из-за участия в реверсных поставках, о чем ранее заявляли в «Газпроме».

«В данном случае это отношения между хозяйствующими субъектами, и никакая третья сторона в принципе не может помешать сделкам с другими компаниями. Даже по логике это невозможно», - подчеркнул эксперт.

По его мнению, недовольство со стороны «Газпрома» относительно реверсных поставок вызвано желанием усилить давление на Украину.

«Я думаю, что это часть давления на Украину. И потом – это сигнал для российских планов, что положение совершенно отчаянное. Ведь совершенно очевидно, что если «Газпром» будет строить «Южный поток», чтобы обойти Украину с юга, то он не будет командовать этой трубой – в соответствии с Третьим энергопакетом, по этой трубе может пойти газ каких угодно пользователей, «Газпром» строит этот газопровод неизвестно для кого», - сказал М.Крутихин.

Второй отчаянный шаг, по его словам, - попытка «Газпрома» расширить экспорт газа в обход Украины через «север», но там никакой надежды на расширение нет.

«Газпрому» рано или поздно придется садиться за стол переговоров с Украиной, а положение это чрезвычайно унизительное, оскорбительное и нежелательное для «Газпрома», поэтому они и ведут себя неадекватно, пускаясь на подобные пропагандистские шаги», - считает М.Крутихин

Как сообщал УНИАН, 24 апреля официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов заявил журналистам, что «физический реверс из Европы на Украину просто невозможен — нет отдельного газопровода». Поэтому можно вести речь «только о каких-то «бумажных» непрозрачных операциях, с законностью которых надо разбираться — если для виртуального реверса используется наш транзитный газ — это прямое нарушение, за которое придется ответить».

При этом он выразил уверенность, что «серьезные европейские компании не будут участвовать в сомнительных газовых сделках с Украиной, в которых используется газпромовский газ, который «Нафтогазу» не принадлежит».

26 апреля, С.Куприянов заявил, что в «Газпроме» озабочены отсутствием реакции Украины на критику реверсных поставок.

Напомним, 28 марта во время официального визита в Венгрию премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Украина начала реверсные поставки газа из Европы через территорию Венгрии.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер обвинил Украину в использовании "мошеннической схемы" для покупок газа из Европы, отметив, что покупаемое у европейских компаний топливо - российское.

3 апреля министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий заявил, что считает беспричинным беспокойство «Газпрома», глава которого назвал поставки газа по реверсной схеме из Европы в Украину «мошенничеством».

Ранее Украина заявляла о планах в 2013 году импортировать по реверсной схеме из Европы 5 млрд кубометров газа и сократить его закупку в России до 20 млрд кубометров.

Справка УНИАН. Украина начала покупать газ в странах Евросоюза с ноября 2012 года, но реально закупленные с этого времени объемы, которые поставляются через Польшу, в сравнении с потребностями страны остаются небольшими - около 100 млн кубометров в ноябре-январе.

В прошлом году Украина потребила почти 49 млрд кубометров газа, 33 млрд из которых купила у России, от которой добивается снижения цены топлива, считая ее завышенной.