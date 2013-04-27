Прокуратура взяла под контроль расследование гибели горняка на шахте «Холодная балка»

Прокуратурой Горняцкого района города Макеевки Донецкой области взят на контроль ход расследования гибели горняка на шахте «Холодная балка».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратура Макеевки, 25 апреля во время выполнения ремонтных работ в шахте был смертельно травмирован машинист подземных установок 1981 года рождения.

Сведения по данному факту были внесены в Единый реестр досудебных расследований с квалификацией по ч.2 ст.272 УК Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, что повлекло гибель людей).

В настоящее время выясняются обстоятельства происшествия.