Прокуратура взяла под контроль расследование гибели горняка на шахте «Холодная балка»
11:59, 27 апреля 2013Энергетика
0
Прокуратурой Горняцкого района города Макеевки Донецкой области взят на контроль ход расследования гибели горняка на шахте «Холодная балка».
Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратура Макеевки, 25 апреля во время выполнения ремонтных работ в шахте был смертельно травмирован машинист подземных установок 1981 года рождения.
Сведения по данному факту были внесены в Единый реестр досудебных расследований с квалификацией по ч.2 ст.272 УК Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, что повлекло гибель людей).
В настоящее время выясняются обстоятельства происшествия.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter