Украина не удовлетворена сотрудничеством с Европейским энергосообществом - Бойко

Украина не удовлетворена сотрудничеством с Европейским энергетическим сообществом.

Об этом вице-премьер министр Украины Юрий Бойко заявил в интервью еженедельнику "Зеркало недели. Украина" (№16).

Отвечая на вопрос, готовило ли правительство документ о выходе Украины из Энергосообщества, вице-премьер сказал: "Мы таких документов не готовили. Мы действительно критикуем позицию ЭС, более того, публично высказывались о том, что не согласны с их политикой".

При этом он отметил, что для выхода страны из Европейского энергосообщества необходимо решение парламента.

Справка УНИАН. Украина подписала протокол о присоединении к Европейскому энергетическому сообществу 24 сентября 2010 года и стала полноправным членом этой организации с 1 февраля 2011 года.

Участниками Энергетического сообщества являются ЕС, Албания, Болгария, Босния и Герцеговина, Македония, Румыния, Сербия, Хорватия, Черногория и стороны, которые присоединились.

Задача Энергетического сообщества заключается в организации связей между сторонами и создании правовой и экономической базы в отношении энергопродуктов и материалов, для транспортировки которых используются сети, создании стабильной регуляторной и рыночной структуры, способной привлекать инвестиции в газовые сети, генерирующие мощности, сети передачи и распределения так, чтобы все стороны имели доступ к стабильному и постоянному энергоснабжению.

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