Инициатива Кабмина о приватизации "Нафтогаза" и его "дочек" антизаконна – УДАР

Инициатива правительства относительно приватизации НАК «Нафтогаз Украины» и его дочерних предприятий противоречит законодательству.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении партии «УДАР».

В документе отмечается, что зарегистрированный в Верховной Раде проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью реформирования НАК «Нафтогаз Украины» открывает дорогу к ручному управлению рынком и стратегическими предприятиями отрасли.

«Правительство сознательно манипулирует обязательствами перед Европой. Вместо того чтобы подавать законопроекты о конкретных реформах, Кабмин подает проекты, которые позволят ему получить контроль над рынком. Это направлению противоречит целям и политике Европейского Союза», - отмечают в «УДАРе».

«Кроме того, это противоречит существующему законодательству, которое запрещает сдачу в аренду стратегических предприятий, в первую очередь – ГТС. Знаково, что, по мнению правительства, приватизация энергетической отрасли якобы «не содержит рисков коррупции и не нуждается в обсуждении с общественностью», как это отмечено в пояснительной записке к законопроекту», - подчеркнул заместитель председателя партии Виталий Ковальчук.

«В Европе должны знать, что под видом европейских реформ украинская власть сегодня протягивает очередные инструменты дерибана страны. «УДАР» не допустит манипуляций власти и обмана граждан и европейских партнеров», - говорится в заявлении партии.

Как сообщал УНИАН, 26 апреля Кабинет министров Украины зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, в котором предлагается разрешить приватизацию НАК «Нафтогаз Украины» и ее дочерних структур.

Согласно документу, предлагается внести соответствующие изменения в ряд законов Украины, в частности о трубопроводном транспорте, и разрешить приватизацию вышеупомянутых объектов при условии принятия такого решения Кабинетом министров.

Кроме того, Кабмин предлагает разрушить аренду объектов магистрального трубопроводного транспорта.