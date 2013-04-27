Приватизация "Нафтогаза" и его "дочек" подразумевает передачу ГТС России - «Свобода»

Законопроект относительно приватизации НАК «Нафтогаз Украины» и ее дочерних предприятий направлен на передачу России украинской газотранспортной системы.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении Всеукраинского объединения «Свобода».

«26 апреля 2013 года режим Януковича наконец изложил на бумаге то, на что намекал последние несколько месяцев – своей попытке сдать России украинскую газотранспортную систему. Правительство Азарова подало в Верховную Раду законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью реформирования Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» (регистрационный №2937), который, в случае принятия, приведет к утрате Украиной контроля над своей газотранспортной системой», - говорится в документе.

В «Свободе» отмечают, что этот законопроект предлагает «широкий спектр» вариантов передачи России контроля над украинской ГТС – от аренды до бесплатной «приватизации», используя специально подготовленный под это «международный договор», причем последняя схема больше будет напоминать уплату «малорусскими холопами дани московской орде».

По убеждению членов всеукраинского объединения, после многих месяцев спекуляций по поводу ГТС «режим Януковича официально подтвердил свое желание отказаться от контроля над украинской газотранспортной системой в пользу Кремля, тем самым совершив государственную измену, поскольку передача Российской Федерации украинской ГТС поставит жирный крест на любых шагах Украины к энергетической независимости. Это прямое предательство национальных интересов, а все инициаторы этих законодательных изменений, как и все те, кто своими голосами в Верховной Раде поддержит этот законопроект, являются государственными изменниками».

«Свобода» призывает все политические силы объединить усилия и не допустить принятия этого законопроекта в парламенте и не позволить действующему режиму «отдать России контроль над украинской ГТС».

Как сообщал УНИАН, 26 апреля Кабинет министров Украины зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, в котором предлагается разрешить приватизацию НАК «Нафтогаз Украины» и ее дочерних структур.

Согласно документу, предлагается внести соответствующие изменения в ряд законов Украины, в частности о трубопроводном транспорте, и разрешить приватизацию вышеупомянутых объектов при условии принятия такого решения Кабинетом министров.

Кроме того, Кабмин предлагает разрешить аренду объектов магистрального трубопроводного транспорта.