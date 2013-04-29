Цена нефти упала на фоне негативных статданных из Китая

На мировых торгах в понедельник, 29 апреля, цены на нефть снижаются на негативных статданных из Китая.

Так, цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже упала на 0,47% - до 102,68 доллара за баррель.

Стоимость июньских фьючерсов на легкую нефть марки WTI уменьшилась на 0,35% - до 92,67 доллара за баррель.

По данным Национального бюро статистики Китая, чистая прибыль промышленных компаний страны в марте повысилась в годовом выражении на 5,3% против роста на 17% в январе-феврале.

Также на настроения инвесторов продолжают влиять опубликованные 26 апреля данные по развитию экономики крупнейшего потребителя "черного золота" - США. Реальный рост ВВП страны в первом квартале 2013 года, по первоначальной оценке, составил 2,5% по сравнению с четвертым кварталом 2012 года при прогнозе в 3%, передает Bloomberg.

Как сообщал УНИАН, нефть стала дорожать 22 апреля на фоне восстановления рынка после самого продолжительного с ноября п.г. падения в течение последних трех недель.

Небольшой спад цены был зафиксирован 23 апреля на фоне статданных из Китая.