Кабмин рассмотрит финплан «Нафтогаза» после праздников

Кабинет министров Украины планирует рассмотреть финансовый план Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» на своем следующем заседании 13 мая.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам сообщил министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий.

«13 числа будет следующий Кабинет министров и тогда уже, исходя из уточнений по балансу (рассмотрим - УНИАН)», - сказал Э.Ставицкий.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 26 апреля, Кабинет министров обнародовал законопроект о планах по реформированию НАК «Нафтогаз Украины», разрешающий приватизацию компании и ее дочерних структур, а также передачу газотранспортной системы в аренду.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

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