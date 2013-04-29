Кабмин рассмотрит финплан «Нафтогаза» после праздников
Кабинет министров Украины планирует рассмотреть финансовый план Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» на своем следующем заседании 13 мая.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам сообщил министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий.
«13 числа будет следующий Кабинет министров и тогда уже, исходя из уточнений по балансу (рассмотрим - УНИАН)», - сказал Э.Ставицкий.
Как сообщал УНИАН, в пятницу, 26 апреля, Кабинет министров обнародовал законопроект о планах по реформированию НАК «Нафтогаз Украины», разрешающий приватизацию компании и ее дочерних структур, а также передачу газотранспортной системы в аренду.
Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.
НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.
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